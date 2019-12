Le campane di Natale.

Tanto tempo fa in un piccolo villaggio, la leggenda narra, che nella notte di Natale, le campane prodigiosamente suonavano da sole. Un freddo dicembre passo un povero forestiero e chiese da mangiare e l’ospitalità per un a notte, era disposto anche a dormire in una stalla, ma nessuno lo ospitò. Da allora le campane cessarono di suonare prodigiosamente a Natale. Era tradizione in quel villaggio di portare dei doni da scambiarsi dopo la S.Messa di Natale, lasciandone anche vicino all’altare da dare ai poveri del villaggio. Quel giorno due bambini, Lorenzo e Leonardo, si avviarono come tutti verso la chiesa portando uno scudo a testa, frutto dei loro risparmi di mesi e mesi. Ma lungo la strada incontrarono uno straniero che gemeva per la fame e perché non aveva nulla da portare a casa da mangiare ai suoi figli piccoli. E allora i due bambini, Lorenzo e Leonardo gli diedero il frutto dei loro risparmi ma giunsero in chiesa con le mani vuote. Ma proprio allora, prodigiosamente le campane iniziarono a suonare una allegra melodia. Buon Natale.

Favria 25.12.2019 Giorgio Cortese

L’aria del Natale oggi inonda ogni casa, alberi e luci regalano l’atmosfera di festa. Oggi è Natale e ognuno di noi ha dentro ricordi di gioia e malinconia. Nelle notti fredde ognuno cerca calore. Nel cassetto dei miei ricordi ho trovato un vecchio biglietto con sopra incisa una frase… “Auguro Buon Natale”. È per questa ragione, il Natale è dentro al cuore tutto l’anno. Auguri di cuore!

Commenti