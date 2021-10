Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Daniela Broglio è un architetto esperta in ricerca sui Beni Culturali della Provincia di Torino. Eporediese di origine ma sanmaurese di adozione. Per anni ha diretto una parte del settore turistico in Piemonte e, lasciato questo impegno, è entrata a far parte della Fondazione Guelpa di Ivrea all’interno della quale ricopre il ruolo di consigliere.