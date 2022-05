Le api e i calabroni

Il campo di lavanda era in subbuglio: papaveri e fiordalisi avevano tutti i petali che tremavano! Da qualche giorno api e calabroni litigavano senza tregua per via di un alveare sistemato proprio in mezzo ai fiori. “E’ nostro!” ronzavano le api. “Che faccia tosta!” rispondevano i calabroni. “E’ casa nostra!”. Non c’era verso di metterli d’accordo. A un certo punto, però, gli altri insetti, i topi campagnoli e gli uccelli, insomma, tutti gli abitanti del campo ne ebbero abbastanza e andarono a trovare il vecchio gufo, noto per la sua saggezza. Il vecchio gufo, che viveva nella cavità di un albero vicino al fiume, li ascoltò con calma, poi decise di andare a vedere di persona. Dall’alto sentì un gran rumoreggiare confuso e notò tattiche e manovre infernali… “Basta! Visto che non riuscite a mettervi d’accordo fra voi, ecco la mia decisione: api e calabroni costruiranno … un alveare simile a quello per cui state litigando!”… Da allora nel campo di lavanda è tornata la calma: le api ronzano nel loro alveare e tutti gli abitanti possono dormire sonni tranquilli.

Favria, 29.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno non rinuncio mai ad un sogno solo perché ci vorrà troppo tempo per realizzarlo. Il tempo passerà comunque. Felice domenica

