Le allegre scorribande.

Andavo a piedi per la campagna in un giorno di fine maggio quando sono stato sorpassato da una allegra combriccola di ragazzini che correvano veloci sulle loro bici ridendo, ed avevano delle borse con delle ciliegie, forse frutto di una recente maroda. Che ricordi da bambino quando anche io con i miei amici andavano alla “maroda”. Pare che la parola maroda deriva dal nome del gatto nei dialetti della Francia centrale e occidentale che avrebbe preso il significato di vagabondo con il lemma marauder. Nel francese antico, marault, mendicante, da marir o marrir, randagio, che derivano tutti dall’antico franco marrijan, trascurare , ostacolare, affine all’antico Germanico marzijaną, trascurare, ostacolare, rovinare. Tornando al lemma maroda, con il mar onomatopeico che è il tentativo del linguaggio umano di imitare i gatti quando fanno le fusa o il loro miagolio quando sono in calore. Secondo altre versioni deriva dal latino marra strumento simile alla zappa con il ferro di forma triangolare, utilizzato per lavorare la terra in superfice, che deriva dall’antica marsa strumento analogo usato dal popolo dei Marsi. In Francia maraudise significa atto del lavoro dei contadini, marault significava l’artigiano che lavorava con il legno e produceva armadi, lo stesso per marreux, i lavoratori che lavorano con i malati, come attestati da documenti del 1463. In Francia, come detto troviamo il lemma marauder, derivato di maraud, con il significato di vagabondo. Da questa parola arriviamo alla maroda piemontese che significa razziare e vagabondare per i campi, atto questo compiuti nel medioevo dagli eserciti che passavano per il Piemonte ed adesso rimasto con il significato di fare una incursione in un campo per mangiare di nascosto delle prelibate ciliegie. Cosa che da ragazzi abbiamo fatto quasi tutti, e dirò che le ciliegie oggetto della maroda avevano un sapore migliore. Mi ricordo da ragazzo quando le gomme giravano veloci sopra l’asfalto rovente con i pedali che andavano da soli in discesa ed io alzano le gambe in segno di resa al vorticoso girare dei pedali, con l’aria che mi accarezzava il volto e l’unica preoccupazione era di cercare altri ciliegi per fare l’ennesima maroda. Certo i padroni dei ciliegi non erano contenti e finché ero rincorso da loro, la mia giovinezza, il velocipede vicino e l’amico della scorreria di vedetta rendevano la fuga semplice, un pochino più complicata era scappare dai cani, e allora meno male che esistevano delle ripide discese che mettevano a debita distanza i guardiani a quattro zampe del frutteto. Che bellissimi ricordi quando passavo tra strade comunali in collina, con le siepi di more ben curate dai padroni dei campi attigui, adesso per mantenerle pulite i Comuni, molto probabilmente pagano per mantenere pulite queste strade e queste persone le paghiamo tutti noi. Purtroppo con la giovinezza è svanito anche il senso civico che avevano i nostri genitori e nonni, meno istruiti ma più consapevoli nel curare anche quello che non gli apparteneva, e magari non sapevano neanche cosa voleva dire senso civico.

Favria,13.06.2020 Giorgio Cortese

La vita è bella! La vita è bella anche quando si tinge di grigio. La vita è bella anche quando non vanno le cose come vorrei. La vita è bella perché si sa i tempi belli come quelli brutti non sono eterni. E allora sorrido sempre alla vita e la vita ogni giorno mi sorprende.

