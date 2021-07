Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Che i cani di razza siano solitamente più delicati e vulnerabili rispetto ai meticci ormai è risaputo, ma non bisogna mai generalizzare perché esistono anche delle specie cinofile che godono di una salute di ferro e che non hanno mai avuto grandi problemi da questo punto di vista. Quel che è certo è che prima di prendere un cane bisogna informarsi bene, perché sono diverse le razze di cani predisposte a malattie congenite anche gravi. Piuttosto che abbandonare il proprio cucciolo non appena ci si accorge che presenta una problematica di salute, è di gran lunga meglio esserne consapevoli a priori ed eventualmente optare per una razza differente.

Se non sei un esperto e non hai mai seguito un corso educatore cinofilo, probabilmente non hai idea di quali sono i cani più vulnerabili da questo punto di vista. Vediamo allora le razze con maggiori problemi di salute, da scartare se si vuole adottare un cucciolo sano che non dia preoccupazioni.

#1 Dogue de Bordeaux

Bellissimo e dal portamento elegante, il Dogue de Bordeaux è un cane molto amato ed alquanto ambito. Non tutti sanno però che questa razza è tra le più problematiche se andiamo a vedere le patologie che rischia di sviluppare nell’arco della sua vita, che generalmente è più corta della media dei cani. I Dogue de Bordeaux più fortunati infatti arrivano al massimo all’età di 8-10 anni, ma spesso si ammalano molto prima. Tra le patologie cui sono maggiormente esposti troviamo la sindrome brachicefalica che comporta seri problemi respiratori, cardiopatie, epilessia, stenosi dell’aorta, displasia dell’anca e torsione dello stomaco.

#2 Rottweiler

Anche il Rottweiler è una razza esposta a diverse malattie congenite, che ne accorciano spesso l’aspettativa di vita. Tra le problematiche più serie cui sono predisposti questi cani troviamo l’osteosarcoma: un tumore che colpisce le ossa e che risulta molto aggressivo. Come il Dogue de Bordeaux inoltre anche il Rottweiler può andare incontro a displasia dell’anca e torsione dello stomaco.

#3 Golden Retriever

Bellissimi e decisamente affettuosi, purtroppo anche gli amatissimi Golden Retriever sono soggetti a diversi problemi di salute congeniti come le cardiopatie ma anche le patologie oculari come l’atrofia progressiva della retina, la displasia della retina e la cataratta. I Golden Retriever inoltre sono predisposti per problematiche molto serie come la stenosi subaortica e la displasia della valvola mitralica, che vengono trasmesse anche ai cuccioli.

#4 Terranova

Definito spesso il cane bagnino, anche il Terranova purtroppo non gode di una salute di ferro ed è spesso soggetto a problematiche molto serie. Questa razza infatti può soffrire di disturbi cardiaci e soprattutto di una malattia renale chiamata cistinuria, che può rivelarsi letale per l’animale. A causarla è una mutazione genetica piuttosto diffusa.

#5 Bullmastiff

Tra le razze di cani che possono andare incontro a diversi problemi di salute troviamo anche il Bullmastiff, che oltre a soffrire spesso di displasia dell’anca come tutti gli altri esemplari di taglia grande è particolarmente esposto all’ipertiroidismo: patologia che tende a peggiorare con la crescita e diventare purtroppo invalidante in età avanzata.

