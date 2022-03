L’aurora dla libertà piemontèisa.

Edoardo Ignazio Calvo, 1773-1804, è il maggior poeta piemontese del settecento. Nutriva grandi aspettative dalla propagazione della Rivoluzione al di qua delle Alpi. Indiziato di giacobinismo, riparò in Francia, dove cominciò a cambiare di opinione. Ma ancor più quando Torino cadde sotto il regime napoleonico: con le sue Faule Moraj irritò il governatore francese, che ne ordinò l’arresto. Si rifugiò a Candiolo presso l’amico conte Chiaverina, fino a che non poté tornare a curare i suoi malati all’Ospedale San Giovanni. Morì a soli 31 anni di tifo. Al periodo giacobino appartiene “L’aurora dla libertà piemontèisa”, pubblicata fra il 1798 e il 1799, che qui propongo in una stesura ridotta, cinque delle otto strofe. È una canzone patriottica sull’aria di “Malgré toutes les tendresses”. Piemontèis, costa l’é l’ora/ ch’i oma tuit tant sospirà; /costa l’é la prima aurora/ dë la nostra libertà. / Dess l’é temp ’d mostré ch’i avoma/ un cheur lìber italian;/ dess l’é temp ’d mostré ch’i soma/ sempre fieuj dij gran roman./ Libertà da le caden-e, /dai torment dla schiavitù/ dësmentioma nòstre pen-e, /nòstra antica servitù. / Respiroma l’aria pura/ d’un cel lìber e seren, / sensa afann, sensa paura,/ nòst tiran a-i é pi nen. / Che piasì, pensé ch’i soma / tuti frej e tuti amis!/ Che piasì, vëdde chi avoma/ trionfà dij nòst nemis!

Traduzione Piemontesi, questa è l’ora che abbiamo tutti tanto sospirato; questa è la prima aurora della nostra libertà. Ora è tempo di dimostrare che abbiamo un cuore libero italiano ora è tempo di mostrare che siamo sempre figli dei grandi romani. Libertà dalle catene dai tormenti della schiavitù dimentichiamo le nostre pene, la nostra antica servitù. Respiriamo l’aria pura d’un cielo libero e sereno, senza affanni, senza paura, i nostri tiranni non ci sono più. Che: piacere, pensare che siamo tutti fratelli e tutti amici! Che piacere, vedere che abbiamo trionfato dei nostri nemici!

Favria, 13.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata, L’unica cosa importante nella vita sono le tracce dell’amore che lasciamo quando partiamo. Felice domenica

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 25 MARZO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti