Successo della serata svoltasi lo scorso lunedì 12 settembre a Lauriano per festeggiare Simone De Felice, 19 anni, atleta laurianese della squadra azzurra di futsal (comunemente conosciuto come calcio a 5), giunta quinta ai recenti Europei di Spagna.

L’incontro, svoltosi nel salone polivalente “Giuseppe Dutto” di via Marconi, è stato promosso dall’associazione “Non Solo Arte” presieduta da Roberto Anselmi e dalla società MiDa di Michela De Maria e Davide Gobbi.

In terra iberica, De Felice ha ben figurato nel suo ruolo di laterale destro, dal forte tiro mancino.

A Lauriano è stato accolto con le bandierine italiane da bambini e ragazzi laurianesi, tra cui parecchi suoi ex compagni di calcio nelle giovanili della Crescentinese, dove cominciò a giocare prima di passare alla Sanmaurese e decidere infine di cambiare disciplina, passando al futsal.

Sul palco, l’azzurro è stato intervistato dal giornalista laurianese Renato Dutto, che ha spiegato le caratteristiche di questa disciplina (fusione tra basket, pallanuoto e pallamano) nata nel 1933 a Montevideo, in Uruguay, e diffusasi a macchia d’olio in tutto il mondo, per poi porre una raffica di domande sulla carriera sportiva dell’atleta reduce dagli Europei. Primo iscritto delle giovanili della società L84 di Volpiano, dal 2011 ha scalato tutte le categorie, dalla serie B all’A2, sino alla massima serie, la A1, dove da sabato 24 settembre disputerà il suo secondo campionato (in partite trasmesse anche da Sky Sport).

Il giovane laurianese ha annunciato che “l’obiettivo è ora la nazionale maggiore, ma lo otterrò soltanto se continuerò a lavorare sodo, perché a questi livelli la concorrenza è molta”.

Vestito con la tuta ufficiale dell’Italia, Simone De Felice non ha trattenuto lacrime di commozione, quando è stato ricordato l’adorato nonno Dante Fuoco, che non c’è più ma fu tra i primi a credere nel suo talento, insieme con il padre Rocco De Felice, che ha giocato nella L84 e sta svolgendo una fortunata carriera di allenatore. Un impegno molto pressante e quotidiano, per l’atleta laurianese, che oltre a sostenere ben due sedute di allenamento al giorno frequenta la scuola serale, all’istituto socio sanitario.

All’ingresso della sala, era esposta una mostra fotografica con le immagini delle principali tappe sportive dell’atleta festeggiato, che ha donato una maglia azzurra, ricevendo una targa di riconoscimento, prima delle numerose foto di gruppo e delle firme degli autografi.

L’appuntamento è per un nuovo festeggiamento, appena si avvererà il sogno di entrare nella rosa della nazionale maggiore.

