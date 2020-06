LAURIANO. Si spostano i giochi dall’area Dutto, la minoranza non ci sta

I giochi di fronte al “Giuseppe Dutto” si spostano in piazza Risorgimento, dopo che la “Cooperativa Help” ha rinunciato alla gestione dell’area.

E’ quanto emerso durante l’ultimo Consiglio comunale, con la sindaca Matilde Casa che ha confermato la volontà di affidare la gestione dell’area con un bando.

Questo è quanto ha comunicato in Consiglio l’amministrazione della sindaca Matilde Casa, in risposta ad un’interrogazione della minoranza. “Noi siamo contrari in quanto il Comune, come ha dimostrato in questi mesi, non ha la possibilità e la capacità di gestire quest’area a elevata potenzialità come meriterebbe – spiega dall’opposizione Emmanuele Serlenga -. La nostra proposta è di adottare un bando quanto prima sperando che qualcuno partecipi. Siamo anche contrari a svuotare l’area del suo parco giochi, perché andrebbe ad aumentare il suo degrado, rendendola facile merce’ di malintenzionati. Semmai si potrebbe, in Piazza Risorgimento, aggiungere nuovi giochi”.

