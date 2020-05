LAURIANO. Si attende l’esito dei tamponi fatta alla “Cha Maria”

Eseguiti domenica 3 maggio i tamponi alla casa di riposo “Cha Maria” di Lauriano.

La sindaca Matilde Casa tre settimane fa aveva scritto all’Asl To 4 e all’Unità di Crisi regionale per portare all’attenzione delle autorità la difficile situazione che si stava vivendo.

“La struttura – scriveva Matilde Casa – ospita 62 persone. A fronte di 34 dipendenti attivi, 15 risultano positivi al tampone oltre a tre ospiti.

Si richiede aiuto immediato non essendo in grado la struttura in tempi brevi di sopperire a tali mancanze. Si sottolinea inoltre la necessità, al fine del contenimento, di sottoporre a tampone gli ospiti…”.

“In seguito ad una video riunione, tenutasi giovedì 30 aprile, organizzata dalla Prefettura di Torino alla presenza dei responsabili ASL To4, dell’Assessore Regionale competente, del direttore dell’RSA Cha Maria di Lauriano e dell’Amministrazione comunale di Lauriano è stato finalmente effettuato in data 3 maggio il primo tampone agli ospiti della RSA – comunica la sindaca oggi -. Insieme al direttore della struttura abbiamo evidenziato le evidenti carenze e ritardi da parte delle istituzioni preposte. Il nostro intervento ha sortito effetti positivi. Alla RSA Cha Maria sono stati forniti i tamponi per gli ospiti che però, solo grazie alla preziosa collaborazione del personale infermieristico dell’RSA, è stato possibile effettuare”.

I risultati arriveranno a giorni.

Attualmente sul territorio di Lauriano ci sono 11 residenti positivi al Covid-19 e 4 ricoverati in strutture, mentre 39 sono le persone in quarantena che hanno avuto contatti con positivi.

La fase 2 riparte anche qui con la riapertura del mercato, mercoledì 6 maggio, con presenza di banchi alimentari, prodotti per la pulizia e l’igiene personale, e piantine, come da disposizione ministeriale. Gli stalli saranno disposti in modo da consentire le distanze adeguate e la piazza sarà organizzata con accesso ed uscita differenziate.

