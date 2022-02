LAURIANO. Brutto incidente, questa mattina, intorno alle 7 tra un autobus della Linea Marletti che da Cocconato scendeva verso Chivasso e una Peugeot in frazione Piazzo di Lauriano.

Lo scontro in una curva verso destra. A bordo dell’autobus, tre persone: nessuno è rimasto ferito. Ha invece dovuto ricorrere alle cure dell’ambulanza l’automobilista alla guida della Peugeot: non è grave.

La strada è rimasta chiusa fino a pochi minuti fa.

Gli studenti che a Lauriano, San Sebastiano e Castagneto Po attendevano il bus per raggiungere Chivasso e andare a scuola, hanno dovuto prendere altri mezzi.

