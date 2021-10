LAURIANO. Rissa e minacce per l’eredità, in 18 a processo. Tre anni dopo i fatti, si è aperto il processo in tribunale a Ivrea di fronte al collegio presieduto dal giudice Elena Stoppini.

Fu una vera e propria spedizione punitiva nella casa dove vivono Gianfranco Muscò, difeso dall’avvocato Paolo Maisto d’Ivrea, e la compagna Maria Teresa Scinica che si sono costituiti parte civile.

Una spedizione a colpi di mazze da baseball e accetta, quella che si consumò il 1° luglio 2018, con parenti che si affrontarono in mezzo ad una strada, minorenni picchiati e minacciati di [...]