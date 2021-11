Il Tribunale del Lavoro ha archiviato il procedimento aperto nei confronti del Comune di Lauriano a seguito di una denuncia per lavoro in nero di un volontario.

E’ quanto ha comunicato la sindaca Matilde Casa al termine del Consiglio comunale dell’altra sera, annunciando l’ordinanza n.1605/2021 del 27 settembre scorso con cui il Tribunale ha archiviato il procedimento.

I fatti risalgono al giugno dell’anno scorso: in seguito ai controlli dell’Ispettorato del Lavoro in riferimento all’opera prestata per l’amministrazione laurianese da P.L.D., 41 anni, dal 1° luglio 2012 al 24 ottobre 2019, i carabinieri elevarono [...]