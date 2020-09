La Luxottica sotto attacco hacker.

In Cina i dipendenti sono stati lasciati a casa, mentre in Italia sono già stati mandati a casa gli impiegati degli uffici.

A Lauriano i lavoratori del secondo turno sono stati fermati: per il terzo turno si valuterà nel pomeriggio.

L’intrusione è iniziata probabilmente ieri, domenica, e si sta lavorando per cercare di risolvere il problema.

