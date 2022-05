LAURIANO. “In quasi trent’anni di attività una situazione così non l’avevamo mai vissuta”. Gianni Vercellotti, responsabile ambiente e sicurezza del Caseificio Pugliese di Lauriano, allarga le braccia e sospira mentre ci accompagna nel reparto in cui si producono i formaggi a pasta filata.

Qui è dove l’acqua è indispensabile, necessaria, vitale per la produzione di mozzarelle e scamorze. Qui è dove, se manca l’acqua, si ferma la produzione. Si ferma tutto.