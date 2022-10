La fermata dell’autobus è troppo buia. Lo denunciano con una segnalazione al Comune di Lauriano i consiglieri Emmanuele Serlenga, Renato Dutto ed Ezio Bertolo del gruppo “Lauriano e Piazzo Domani”.

“Segnaliamo la mancanza di segnaletica e la scarsa luminosità della fermata di via Asti, riservata sia ai mezzi della Autolinee Marletti s.r.l. che allo scuolabus, segnatamente alle ore 7,12 per gli alunni della scuola secondaria che se ne servono, quando, specialmente nel periodo invernale, è ancora buio – scrivono i consiglieri -. Non vi è chi non veda [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.