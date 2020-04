LAURIANO. Il Coronavirus a “Cha Maria”: 18 contagiati.

Il mesto record dei contagi Covid-19 sulla collina di Chivasso appartiene senza dubbio a Brusasco.

Sono 55 i positivi – fonte Regione Piemonte – e almeno una decina i decessi per Covid-19.

A Brusasco il numero dei contagi è schizzato così in alto proprio perché il covid-19 ha colpito forte alla rsa di Marcorengo, oggetto di un’indagine da parte della Procura di Ivrea.

Ma in collina c’è un’altra bomba che sta per scoppiare. E’ quella alla residenza per anziani “Cha Maria” di Lauriano.

La sindaca Matilde Casa ha scritto all’Asl To 4 e all’Unità di Crisi regionale per portare all’attenzione delle autorità la difficile situazione che si sta vivendo.

“La struttura – scrive Matilde Casa – ospita 62 persone. A fronte di 34 dipendenti attivi, 15 risultano positivi al tampone oltre a tre ospiti.

Si richiede aiuto immediato non essendo in grado la struttura in tempi brevi di sopperire a tali mancanze. Si sottolinea inoltre la necessità, al fine del contenimento, di sottoporre a tampone gli ospiti...”.

