LAURIANO. Il Circolo Ricreativo Luxottica spegne 11 candeline

Il 24 maggio del 2009 cadeva di domenica come in questo 2020. Quel giorno c’era un sole splendido e un gran numero di persone partecipava, presso il parco del laghetto di Lauriano, all’evento di inaugurazione del Circolo Ricreativo dei Lavoratori dello stabilimento Luxottica di Lauriano denominato CALL.

Il ricco programma della giornata era composto, tra le varie cose, da giri in carrozza, stand da visitare e una mostra di pittura dell’artista Patrizia Armengo. Negli anni seguenti il CALL è riuscito a mettersi in luce, nella zona, con varie convenzioni e attività culturali, in collaborazione con enti, associazioni ed amministrazioni locali, come, ad esempio, la celebre mostra di ottica polarizzata stereoscopica, nell’autunno del 2019, dedicata al decimo anniversario del Premio Persol 3D, manifestazione ufficiale fiore all’occhiello sponsorizzata dal gruppo Luxottica durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Dal giugno 2019 il direttivo del circolo è composto dal presidente Cinzia Martignon, dal segretario Davide Lingua e dai consiglieri Raffaella Granato, Laura Marino Capano e Giuseppe Papalia. Negli ultimi mesi, a causa delle disposizioni da Covid 19, il circolo ha organizzato varie mostre online.”

