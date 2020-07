LAURIANO. Il cantoniere in ferie, la piazza diventa un immondezzaio

Il cantoniere del paese è in ferie e piazza Risorgimento, dopo il mercato, è un’immondezzaio abusivo a cielo aperto.

E’ la denuncia che parte dei consiglieri di minoranza Emmanuele Serlenga, Renato Dutto e Andrea Sacchi.

“La documentazione fotografica mostra come si presentava Piazza Risorgimento dopo il mercato di mercoledì 8 luglio – spiegano i consiglieri comunali in un comunicato del gruppo di opposizione – . Tale assenza di pulizia si deve al fatto che l’unico cantoniere rimasto a Lauriano era in ferie e non si era pensato a soluzioni in grado di tamponare il maggiore afflusso di rifiuti che normalmente si verifica con il mercato. Dopo che le foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook del nostro gruppo e si è scatenato un vivace dibattito, una volontaria ha deciso di provvedere alla pulizia dell’area”.

“La ringraziamo – continuano -, ma non riteniamo che affidarsi unicamente alla buona volontà dei privati sia il modo corretto di affrontare una simile situazione, considerato ad esempio che potevano esservi rifiuti pericolosi. La presenza a Lauriano di un solo cantoniere si fa sentire pesantemente, l’episodio in questione ne è solo un esempio. Noi auspichiamo che vi si trovi rimedio, attraverso assunzioni o convenzioni o forme di baratto amministrativo o anche volontariato, purché nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale dei Volontari civici”.

