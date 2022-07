Monta la polemica a Lauriano sulla nuova rotatoria realizzata sulla SP 590 di fronte allo stabilimento Luxottica e al centro odontoiatrico.

Qualche giorno fa è giunta la risposta della sindaca Matilde Casa all’interrogazione dell’opposizione di Emmanuele Serlenga, Renato Dutto ed Ezio Bertolo, che chiedevano in primis una maggiore manutenzione della rotatoria – che presenta erba alta – e in secondo luogo la realizzazione di un’installazione all’interno della rotonda per celebrare l’azienda e dedicarla alla memoria di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, recentemente scomparso.