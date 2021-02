L’auto incidentata di una laurianese che vive a Piazzo e che su fb ha fatto la cronaca dell’incidente: “Lunedì 1 febbraio verso le 9 del mattino mi sono messa alla guida del nostro Berlingo, per scendere a Lauriano. Arrivati all’ultima curva (prima della Farmacia) rallento e all’improvviso mi appare il muso di un camion: mi spavento così tanto che per reazione premo a più non posso il freno, le ruote dell’auto si bloccano non rispondendo più ai miei comandi, scivolano ancora per un po’ sul bagnato...”

LAURIANO. Curva troppo pericolosa “Dov’è la Città Metro?” Un incidente, per fortuna senza feriti, alla curva di via Cocconato, all’altezza del civico 13, pubblicata su facebook e subito parte la segnalazione alla Città Metropolitana di Torino. “Quella curva è troppo stretta e pericolosa”. A sollevare il tema è il consigliere comunale [...]



