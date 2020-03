LAURIANO. Coronavirus, Luxottica chiude per tre giorni

CORONAVIRUS. Chiude Luxottica per tre giorni.

Sospensione temporanea delle attività produttive e logistiche per far fronte all’emergenza coronavirus.

Da domani, lunedì 16 fino a mercoledì 18 marzo, gli stabilimenti Luxottica di Lauriano, Agordo, Sedico e Cencenighe (BL), Rovereto (TN), Pederobba (TV), Silvi Marina (TE) e Città Sant’Angelo (PE) rimarranno chiusi. Due giorni di sospensione delle attività anche per il polo logistico di Sedico, lunedì 16 e martedì 17 marzo.

“La decisione è stata presa due giorni dopo la sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali che stabiliva – si legge in una nota diffusa dall’azienda – tra le cose, il rallentamento delle attività produttive e l’alleggerimento progressivo del personale nei reparti, il ricorso al allo smartworking per gli uffici, l’adozione di mascherine di protezione e l’introduzione di presidi per il rilevamento della temperatura corporea agli ingressi”.

L’azienda riprenderà la sua attività in maniera graduale, tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, per garantire i servizi essenziali e la continuità operativa.

Si è inoltre stabilita in via preventiva – fa sapere l’azienda – d’accordo con le organizzazioni sindacali, la possibilità di ricorrere nelle prossime nove settimane alla cassa integrazione per gestire le riduzioni del personale nei reparti in osservanza delle indicazioni governative.

