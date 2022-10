LAURIANO. Eccomi di nuovo alle prese con un’associazione che arricchisce il territorio per la passione con la quale si adoperano i volontari, per le belle manifestazioni che sono in grado di organizzare, per il buon cibo e soprattutto per l’occasione che regala ai cittadini di stare insieme, spensierati nel divertimento, creando quel sano tessuto sociale indispensabile per una buona convivenza. Abbiamo incontrato Graziano Corio, Presidente della Pro Loco di Lauriano.

Corio, quante primavere ha la Pro loco di Lauriano?