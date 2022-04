LAURIANO. Una illustre laurianese riposerà per sempre nel nostro cimitero. Sono le volontà di Beatrice Alamanni de Carillo, nata a Lauriano il 5 settembre 1943, mancata nel giorno di Pasqua in El Salvador, dove per 6 anni, dal 2001 al 2007, fu Procuratrice dei diritti umani, una delle cariche più importanti del Paese, paragonabile alla nostra Corte Costituzionale.

Si tratta di un organismo pubblico nato dagli accordi di pace siglati tra il Governo e la guerriglia del Fronte Farabundo Martì per la Liberazione Nazionale (Fmln) nel 1992, dopo oltre un decennio di conflitto armato, che provocò ben 80 mila morti.

Nel maggio 2006 Beatrice Alamanni fece una visita ufficiale a Lauriano, ricevuta dall’allora sindaco Graziano Bronzin e dal sottoscritto, in veste di presidente del Consiglio comunale, che convocai in seduta straordinaria.

Nella primavera 2006 avevo causalmente appreso, da un articolo comparso su una rivista missionaria, che Beatrice era nativa di Lauriano. Non avendo riferimenti, scrissi una mail direttamente al suo ufficio di Procuratrice, invitandola a Lauriano. Mi meravigliai che, nel giro di pochi giorni, mi rispose: «Il prossimo mese sarò in Italia. Si può fare».

Combinammo così un incontro pubblico, che penso possa ormai far parte a pieno titolo della storia di Lauriano. Alla famiglia le più sentite condoglianze per questa grave perdita, per El Salvador e per l’Italia.

L’illustre laurianese, alla quale consegnammo una targa di riconoscimento con il simbolo del Comune di Lauriano, raccontò la sua storia, a cominciare da quando, nel 1962, si trasferì da Lauriano a Torino, per studiare Giurisprudenza, laureandosi nel novembre 1967. Nel capoluogo torinese conobbe e si fidanzò con Juan Antonio Carrillo, un ingegnere elettronico appena laureatosi al Politecnico subalpino e figlio dell’ambasciatore salvadoregno all’Onu. Nel 1968 la decisione di sposarsi, chiudere lo studio da avvocato che aveva appena avviato e seguire il marito in El Salvador, dove dall’inizio degli anni Settanta Beatrice Alamanni fondò la facoltà di Scienze giuridiche dell’Uca, Università Centroamericana di San Salvador. Tre i figli di Beatrice e Juan Antonio: Gualtiero, Eleonora e Arrigo.

La Procuratrice indagò su entrambi gli omicidi, emettendo due risoluzioni di condanna dello Stato di El Salvador per non averli impediti e non averne perseguito i responsabili.

Nel 2001, Beatrice fu eletta Procuratrice dal Parlamento con 83 voti a favore ed un’astensione, dopo che il suo predecessore era stato destituito per corruzione ed il posto rimase vacante per due anni. Nel giro di breve, seppe restituire credibilità all’istituzione che fu chiamata a guidare e nel 2004 venne riconfermata per altri tre anni.

Beatrice Alamanni si batté per le cause giuste: contro i licenziamenti immotivati nel settore pubblico, per maggiori servizi sociali e sanitari a favore della popolazione e per un miglior trattamento dei detenuti. Fu proprio durante una rivolta in un carcere, nel 2002, che un attentatore gli sparò, sfiorandola.

Una vita leggendaria che venne raccontata ad un folto pubblico di laurianesi, riuniti nell’allora sala consiliare nella Cascina Comunale, dalla stessa Beatrice, accompagnata dal figlio Arrigo.

Beatrice fu molto contenta di rivedere il suo paese e di ottenere in dono le copie di tutti i libri di storia su Lauriano, oltre alla bottiglia di vino “Lauriano Doc”, che due viticoltori locali avevano prodotto, su progetto del Comune di Lauriano. Ricordo infine che gli donai un numero speciale della rivista El Salvador, che all’epoca dirigevo, dedicato all’amnistia ed agli accordi di pace del 1992.

Addio Beatrice, protettrice dei più deboli.

Renato Dutto

Già Presidente del Consiglio comunale di Lauriano