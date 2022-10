«I laurianesi ci chiedono di impegnarci per migliorare il paese»: i tre consiglieri della minoranza di “Lauriano e Piazzo Domani”, Emmanuele Serlenga, Renato Dutto ed Ezio Bertolo, tracciano un primo bilancio dei banchetti organizzati nelle varie zone di Lauriano e Piazzo.

«Proseguiremo nei prossimi mesi, per incontrare tutti i cittadini nelle borgate e vie in cui risiedono, con la consegna dei questionari che la nostra lista ha predisposto, allo scopo di chiedere proposte ed idee per il nostro programma in occasione delle elezioni della primavera 2023 – proseguono i consiglieri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.