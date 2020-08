LAURIANO. Arrivano le bollette della tassa rifiuti nelle case

“Ribadiamo quanto espresso nell’ultima seduta del Consiglio comunale quando si sono votate le aliquote Tari: bene la riduzione del 30 per cento della tariffa per le attività commerciali, come peraltro da noi proposto già a marzo. Vista l’attuale congiuntura economica, avremmo voluto una riduzione che riguardasse anche le altre attività produttive e la cittadinanza in difficoltà. Anche una riduzione piccola avrebbe potuto costituire un segnale di vicinanza ai cittadini”.

A parlare è Emmanuele Serlenga, capogruppo di opposizione in Consiglio comunale a Lauriano.

Si discute di rifiuti. E di tariffe delle bollette che in questi giorni stanno arrivando nelle buche delle lettere dei laurianesi.

La Giunta comunale della sindaca Matilde Casa ha fissato le nuove scadenze della Tari per questo 2020 segnato dall’emergenza sanitaria. Tre le scadenze: 30 settembre 2020, 30 novembre 2020 e 28 febbraio 2021.

