LAURIANO. Dopo una bella camminata fra i boschi si arriva in un luogo incastonato fra il verde di una natura incontaminata e molto rigogliosa. Qui si trova la chiesetta del Romitorio dove ogni anno ci si ritrova per assistere alla Santa Messa celebrata per l’occasione da Don Domenico Busso, parroco di Lauriano, evento organizzato dalla Proloco unitamente alla Parrocchia di Lauriano.

Per l’occasione l’Associazione Culturale “Non solo arte”, peraltro appena costituita, ha voluto dare il proprio contributo proponendo alcuni momenti di letteratura e musica.