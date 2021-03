LAURIANO. 8 Marzo: una via per le donne vittime di violenza. L’Amministrazione comunale di Lauriano, in accordo con Il CISS (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) lunedì 8 marzo approverà in Giunta una delibera in cui viene data la possibilità di iscrizione anagrafica nella via [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti