Laura Curino è un’autrice e attrice piemontese. E’ uno dei maggiori interpreti del teatro di narrazione e alterna nel suo repertorio testi di nuova drammaturgia e testi classici.

Dal 2015 è Direttore Artistico del Teatro Giacosa di Ivrea, incarico che come da lei dichiarato “mi rende molto orgogliosa”. Nel descriversi si definisce un’artista con tanta passione ed entusiasmo per il lavoro che svolge e ricorda ai giovani che vogliono intraprendere la carriera artistica che il sacrificio è fondamentale in questo tipo di attività. “I giovani devono comprendere che [...]



