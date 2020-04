L’audiolibro “Leader di Valore” con Stefano Guerrieri in regalo su YouTube

L’audiolibro “Leader di Valore” con Stefano Guerrieri in regalo su YouTube.

“Leader di Valore” è disponibile gratuitamente su YouTube nella versione audiolibro con la voce di Stefano Guerrieri.

Da oggi, da adesso, ora. Verrebbe da dire: non perdere l’occasione. Ed è proprio così.

La versione audiolibro di “Leader di Valore” è un piccolo gioiello. Una chicca, con la straordinaria voce di Stefano Guerrieri che rende la storia di Ray ancora più avvincente, pregnante, piena di significato e di sfumature.

L’attore e doppiatore, pluripremiato per le sue interpretazioni a teatro, nel cinema ed in tv, racconta magistralmente la straordinaria impresa di Ray: dal network marketing vissuto da “estremista” con i viaggi a Madrid in Renault Cinque alla bottega di papà Minico e di mamma Leondina, dal negozio di imbottiti di Firenze al garage da cui tutto è partito, dalla formazione nel mondo della crescita personale al record di ricavi, dalle cadute fino alle risalite.

“Leader di Valore – Crescere e contribuire” racconta la storia di uno di noi: il protagonista, Ray, è un ragazzo qualunque come lo siamo tutti, ma che ha voluto e saputo seguire il proprio cuore e le proprie passioni dando loro concretezza e realizzazione.

Con le 10 Regole d’Oro Ray ha costruito in poco tempo una fra le più grandi imprese di vendita diretta dei giorni nostri, sviluppando nei primi due anni e mezzo di attività ricavi record e migliorando le vite di migliaia di persone.

Chiunque può immedesimarsi e trovare spunti per fare altrettanto, superando le avversità naturali che la vita presenta e alla fine trasformando un sogno in realtà.

Ray con questo libro invita a crederci, a darci da fare per riuscire nei nostri intenti e lo fa risvegliando il leader che è in ognuno di noi.

L’audiolibro di “Leader di Valore” è interpretato da Stefano Guerrieri, attore di teatro, cinema e tv.

“In cerca d’autore” di Pirandello e Ronconi, “La Belva” di Ludovico Martino, “Tutta colpa di Freud” di Rolando Ravello e “Don Matteo” sono alcune delle opere in cui ha recitato. Nella sua carriera, Stefano Guerrieri ha vinto i premi Manuela Artari (2013), Salina Festival (2014) e Siae (2015).

L’audiolibro di “Leader di Valore” è un’opportunità per impreziosire il tempo, questo nostro tempo così particolare, così dilatato e differente rispetto a quello che scandisce le nostre vite in una situazione di “normalità”.

E’ un regalo a chi ancora non conosce la storia di Ray e, attraverso la voce del grande attore e doppiatore italiano, adesso può scoprire una straordinaria storia italiana. Una storia vera.

“Leader di Valore” è su www.leaderdivalore.com; pagina facebook: Leader di Valore; instagram: @leaderdivalore

