L’aucupio del bracconiere!

La parola aucupio deriva dal latino aucupium, parola composta formata da avis, uccello e capere prendere. Le tecniche di aucupio sono vietate dalla legge. N 157 dell’ 11 febbraio 1992, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Esistono numerose tecniche di aucupio, molte delle quali elaborate in epoca rinascimentale, quando l’uso di questa metodologia di cattura degli uccelli divenne molto diffuso fra i nobili, che lo utilizzavano per fare sfoggio del loro ingegno realizzando trappole astute ma spesso crudeli come la ragnaia, la prodina, il paretaio, la bressana, il roccolo, la chiusa e le panie. Queste forme di caccia proibita vengono dette bracconaggio, la parola indica il bracconiere, dal francese braconnier, in italiano anche detto bracconare, persona che esercita la caccia o l’uccellagione abusiva a scopo di lucro o per diletto; cacciatore di frodo.

Favria, 9.06.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ci sono tre cose che possiamo fare con la nostra tua vita: possiamo sprecarla, spenderla oppure investirla. Il miglior uso della nostra vita è investirla in qualcosa che durerà più a lungo del nostro tempo sulla Terra. Felice mercoledì.

