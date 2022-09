L’attualità delle Metamorfosi

Nelle Metamorfosi, Ovidio racconta più di duemila anni fa dei personaggi mitologici che stanno ancora cercando sè stessi, immaturi e inaffidabili, l’amore, il desiderio di soddisfazione fisica. Esseri umani che osano sfidare le divinità e che, infine, viene punita, l’invidia e l’ira che si traducono spesso in duelli. Temi e storie poi riprese da tutta la letteratura e che ci parlano di noi oggi qui nel presente. Pensate che le Metamorfosi sono scritte venti anni dopo l’Eneide, ma sono differenti, in quanto il poeta non è più grancassa del potere di Augusto e del suo programma politico. Se nell’Eneide di Virgilio il protagonista è Enea personaggio che più di ogni altro incarna la tradizione romana, che cerca di fare scordare al popolo il terribile periodo delle guerre civili che avevano dilaniato Roma, con Ovidio abbiamo l’opposto. Qui non c’è un solo eroe Enea ma un grande numero di personaggi legati insieme solo dal tema delle metamorfosi, il cambiamento. Con Ovidio non più un protagonista dall’identità salda e dai forti ideali, ma più spesso personaggi che stanno ancora cercando se stessi, talvolta ancora immaturi e inaffidabili con una trama narrativa mutevole e imprevedibile. Le Metamorfosi sono una raccolta di tutti i grandi miti classici, un grande repertorio d’immagini e di personaggi per la fantasia degli scrittori di ogni epoca. Non a caso Dante pone Ovidio tra i grandi di tutti i tempi, nel Limbo, dopo Omero e Orazio, subito prima di Lucano. Nel Paradiso della Divina Commedia Dante apre con due miti ovidiani, l’episodio di Marsia, sconfitto e scorticato da Apollo, e la trasformazione di Glauco in divinità marina. Marsia e Glauco sono emblemi rispettivamente della presunzione umana e della grazia divina. Questo tema lo troviamo già nell’Inferno dove il poeta ha evidenziato nel canto I, la superbia che si traduce in desiderio di autonomia e il riconoscimento che l’uomo ha bisogno di essere salvato da un Altro. Gli stessi miti ovidiani sono ripresi più volte all’interno delle tre cantiche assumendo significati differenti. Mi viene da citare il mito di Fetonte e di Dedalo e Icaro oppure alla storia di Giasone che nel terzo Regno diventa emblema del viaggiatore baciato dal successo. L’importanza delle Metamorfosi sarà notevole nelle letteratura, non è certo Ovidio l’inventore dei miti, ma la rielaborazione e la rilettura da lui condotte renderanno immortale la memoria di quelle storie, come il mito di Adone nella letteratura, nell’arte e nella musica del Rinascimento e del Barocco, e qui il nome Adone diventerà per antonomasia sinonimo di giovane bellissimo. Nel 1623 Giovan Battista Marino scriverà il poema L’Adone, uno dei più lunghi mai scritti nella storia della letteratura. Shakespeare nel 1593 scriverà il poemetto Venus and Adonis e Monteverdi nel 1639 musicherà il libretto di P. Vendramin, rappresentato a Venezia nel 1639. Altro celebre mito quello di Narciso che ha generato la parola narcisismo per descrivere quegli atteggiamenti che hanno in comune la tendenza all’ammirazione e all’amore di sé che porta all’incapacità di amare l’altro. Il mito di Narciso descrive il destino di distruzione e di morte che attende noi esseri umani e la nostra civiltà in quanto ci avvitiamo sempre più su noi stessi in maniera egocentrica e autoreferenziale incapaci di riversare l’amore sugli altri. Ovidio aveva già compreso come la storia dell’umanità non sia altro che una lunga e perpetua catena di metamorfosi e tra dei e mortali non c’è alcuna differenza. Sia gli uni che gli altri si lasciano andare a capricci e passioni, e il poeta non li giudica mai, regalandoci il dono di capire che anche in un sasso nascosto in un greto fangoso può celarsi la storia di un dramma umano meritevole di non essere taciuto. Le metamorfosi di Ovidio sono il poema dell’umanità nonostante il confino, la relegatio, una sorta di esilio, nella lontano e gelido Mar Nero a gelida Tomi, nell’odierna Romania, colpevole secondo l’imperatore con le sue opere di avere offeso la religione e i costumi di Roma, offrendo modelli pericolosi e inaccettabili. Ma la relegatio non affossò le Metamorfosi nè la poesia di Ovidio, infatti, saranno lette da tutti portando a ogni latitudine la fama eterna di Ovidio

Favria 3.09.2022 Giorgio Cortese

Felice

