L’assillo con la passione di fare bene il bene.

Il 28 febbraio ho compiuto 62anni e mi sembra di essere sceso solo da allora nella trincea, della battaglia della vita. Tra il 28 di febbraio, giorno del mio compleanno e poi, la coda nei giorni successivi dei sempre graditi ritardatari, ho ricevuto più di 1721 auguri di buon compleanno, tra sms, telefonate, mail, social e di persona i più graditi. Questa mattina guardandomi allo specchio mi sono visto invecchiato nel viso con capelli e barba bianca, ma con l’animo dove diventano sempre più flebili ansie e timori, tipici dei giovani che vogliono crearsi una posizione e farsi largo nel mondo. Nella mia mente e nel cuore del mio animo oggi assumono una luce diversa aspetti trascurati perché pressati dall’ assillo della autoaffermazione degli anni giovanili, di stare al passo con una società sempre più esigente e competitiva. Oggi aumenta in me il valore attribuito a piccole cose che rallegrano il cuore e infondono serenità come lo sguardo dei miei cari e di un amico, felice di incontrare il mio, la collaborazione con i colleghi per lavorare con passione, con rispetto delle persone che incontro e anche dell’ aiuto dato o ricevuto. Penso al ricordo struggente di tutte le traversie affrontate e superate in passato nel cammino che chiamo vita, e anche il lieto ricordo dei compagni di viaggio cui ho voluto bene e che mi hanno lasciato, ma sono là ad attendermi alla fine del mio umano cammino. Mah, forse sto diventando uno pochino saggio, che non è prudenza, non è cautela, bensì ciò che mi dà forza e discernimento nel continuare a camminare la vita quotidiana con passione e curiosità nell’apprendere sempre nuove nozioni. Personalmente ritengo che la passione sia il motore di ogni cosa, intendiamoci di ogni cosa ben fatta, per fare del bene bene, anche con il lavoro o delle azioni quotidiani marginali come un semplice grazie. Purtroppo molti sono convinti che a fare girare il mondo siano i soldi ed allora guardano al loro interesse immediato, e, in questo caso, presto o tardi, anche i soldi smetteranno di girare e si troveranno soli con i loro rimpianti e paure. Invece chi ha la passione fa ogni cosa con amore, con energia e con divertimento, coinvolgendo tra l’altro chiunque sta intorno. Certo non è facile agire ed amare il prossimo lavorando con onestà, rispetto con assoluta dedizione, perché è l’unica salvezza rimasta contro l’appiattimento del gusto, contro l’imbarbarimento estetico, professionale, relazionale, umano di questa nostra strana contemporaneità. Ed io affronto il mio cammino dopo i 62 anni come se ne avessi solo 26 con entusiasmo ed ottimismo e parafrasando un antico slogan, potrei dire che solo la passione potrà salvare il mondo.

Buona vita a tutti ed ancora 1721 grazie e a presto

Favria 11.03.2020 Giorgio Cortese

Anche sul più alto trono del mondo siamo sempre seduti sul nostro sedere.

Commenti