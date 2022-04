Nella sera di domenica scorsa, in rappresentanza della Regione Piemonte, ha partecipato alla fiaccolata per la liberazione da piazza Arbarello a piazza Castello, il giorno dopo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Mauriziano per un calcolo renale. Ha fatto seguito un intervento in sala operatoria. Per tutta la giornata di ieri, tra le file della maggioranza, non s’è parlato d’altro se non di lui, dell’assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano. A chi è riuscito a contattarlo ha raccontato di dolori lancinanti. “Colpa della politica….” qualcuno s’è lasciato andare. “Colpa dello stress accumulato in fase di approvazione di bilancio…” han risposto altri. Tant’è!

Intanto il Consiglio regionale del Piemonte è stato convocato a oltranza con tempi contingentati, da questa mattina a sabato sera per arrivare all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024. Le opposizioni hanno presentato 5.190 emendamenti.

Tronzano dovrebbe essere dimesso già nella giornata di domani. A lui gli auguri di pronta guarigione da parte della redazione de La Voce.

