“Agghiacciante post di ‘Cambiare Rotta Torino’ che appende a testa all’ingiù l’assessore regionale Elena Chiorino, rea di aver portato il costo del pasto mensa a 2,15 euro. La Regione Piemonte ha una delle rette più basse d’Italia, la Regione Piemonte spende 60 milioni di euro per le borse di studio, ma a loro non basta”. E’ quanto dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia. Secondo il parlamentare, “i viziatelli, con i loro slogan violenti, tentano di emulare i loro fratelli maggiori brigatisti e terroristi: quelli incutevano timore, questi solo pena e commiserazione”. “La sinistra piemontese – conclude Delmastro – si dissoci, senza alcuna ambiguità, da questo linguaggio violento: la politica non è violenza, nemmeno se a evocarla sono quattro gatti annoiati”.

