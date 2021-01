L’ASSEDIO DEL 1704

E certo, mica che gli assedi siano una esclusiva delle grandi città! Tutti

fissati con l’assedio di Torino del 1706, e il nostro? Ah, magari vi

concentrate su quello per via della vittoria (o cacchio, scritto così via della vittoria

sembra di parlare del Monopoli…)? Comodo così!

E poi Pietro Micca di qua, Pietro Micca di là…perché, credete che noi

eporediesi non abbiamo un eroe di taglia equivalente? Ebbene vi sbagliate, noi

abbiamo il mitico e mai dimenticato Gigno Vinia che bloccò un attacco

sotterraneo all’interno delle mura facendo esplodere un enorme pentolone

stracolmo di fagioli grassi, che per mancanza di tempo per la fuga gli causò

un inzaccheramento della divisa a base di sugna di maiali cinta senese che gli

costò dieci zecchini d’oro in tintoria.

Allora, partiamo dai comandanti delle forze in campo: da parte francese il

Maresciallo Vendôme (Luigi Giuseppe di Borbone), a cui non si deve il nome

della notissima omonima piazza parigina, e dal cognome adatto ad una griffe di

profumi. Da parte piemontese invece la città è governata dal Barone Carlo

Filippo Perrone di San Martino, un nome che è tutto un programma,

presumibilmente di Canale 5; un antenato di quell’Ettore Perrone di cui

parlammo tempo addietro per via di un monumento sul Lungo Dora e della

Battaglia di Novara. Invece il comandante della guarnigione è il Barone

Kriechbaum, tedesco (e ti pareva se non c’erano di mezzo loro…).

L’operazione di chiusura totale di Ivrea nella morsa fu piuttosto macchinosa,

soprattutto per quanto riguarda la traversata della Dora. Ciononostante col

passare dei giorni venne man mano realizzata, e senza possibilità di

rifornimenti la città non poteva reggere a lungo.

Presto gli assediati vennere sottoposti ad un bombardamento di 1400 cannonate

giornaliere (una cannonata di cannonate!). A poco valse il conforto reso da tale

Anna Malo, la quale spiegò che quel numero di colpi non aveva nulla di

straordinario, erano equivalenti a quelli in tempo di pace, e forse non

esistevano nemmeno. Poi la volta che le crollò un muro a pochi passi da lei,

qualche dubbio glielo procurò.

E’ noto agli eporediesi che una di quelle palle di cannone colpì la Chiesa di

San Nicola, senza esplodere, e lì viene conservata. Grazie all’impegno di

Georgia Popolo, appassionata frequentatrice del luogo di culto, da allora in

poi nei presepi della città mai mancò la presenza di una palla di cannone come

elemento decorativo di spicco.

Completatosi l’accerchiamento, la guarnigione difensiva si ritirò tra Castiglia

e Cittadella, dove resistette ancora fino alla fine di settembre.

Per celebrare la caduta della città il Re Sole fece coniare una medaglia con

una bella fanciulla che gli baciava la mano; la ragazza era Miss Eporedia,

selezionata a suo tempo dal Gigno Vinia di cui sopra.

Ora vi saluto che devo difendermi dall’assedio delle donne che mi desiderano.

PS: l’Assessore Balzola non ci crede, che io sia assediato.

