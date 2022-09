Ore 6 del mattino medici in prima linea e con l’elmetto negli ospedali dell’Asl To4 pronti a fare la guerra, con le siringhe spianate, a tutte le patologie possibili. Ore 8 pausa caffè. Ore 9 i pazienti affollano ogni angolo dei reparti, sotto, sopra, in coda, a gruppi. Ore 10, pausa caffè. Ore 11, pazienti ancora in coda. Ore 12, pausa caffè e panino. Ore 13 le code nei reparti spariscono come d’incanto, restano gli ingorghi al pronto soccorso, ma che ci possiam fare. Ore 14 fuggi fuggi dei primari fuori e dentro agli ospedali a staccar ricevute da 100, 150 e 200 euro. Ore 15, deserto dei tartari. Ore 17, il silenzio degli innocenti. Ore 18, ci si vede domani.

Si dice che nella sanità pubblica non ci siano medici a sufficienza. Beh, per la verità, di pomeriggio, negli ospedali, non si trova un primario neanche a pagarlo a peso d’oro, tutti affacendati a raddoppiare i propri stipendi con le visite private, contribuendo così in gran misura al disastro della sanità pubblica…

Come reagisce la politica? Cosa fanno le direzioni aziendali delle Asl e in particola l’Asl To4?

Questa estate, sulla risonanza magnetica all’ospedale di Ivrea di punto in bianco, come una doccia fredda, la notizia di un appalto che non prevedeva un semplice acquisto dell’apparecchiatura ad uso del personale interno ma un servizio chiavi in mano composto, oltrechè dall’apparecchiatura, anche da 1.600 prestazioni diagnostiche all’anno erogate con supporto di personale esterno, che significava, senza tanti giri di parole, esternalizzazione.

Non era finità li, prosegue infatti a ritmi serrati, in assenza di medici e infermieri, la “privatizzazione” della sanità pubblica in Piemonte.

Via una batosta, avanti con un’altra, è di questi giorni l’affidamento, alla MLC Medical Line Consulting, per un importo pari a 265.044 euro, dell’attività ortopedica presso i Presidi Ospedalieri di Ivrea e di Cuorgnè “in quanto – si legge nella delibera – permane la difficoltà nel reperimento di personale medico strutturato per garantire il servizio di assistenza medica nell’ambito della attività in sala gessi…”.

La direzione dell’Asl To4 evidentemente precisa di aver svolto “tutte le procedure concorsuali volte al reperimento delle professionalità con esito infruttuoso e/o insufficiente a garantire il livello di assistenza necessario..”.

Il tutto in perfetta sintonia con l’affidamento risalente al novembre dello scorso anno in “ragione di una comprovata necessità contingibile ed urgente” e “al fine di non interrompere l’erogazione di prestazioni sanitarie” alla CMP Global Medical Division, del servizio di assistenza medica al Pronto soccorso di Ciriè, dal 1° novembre al 28 febbraio del 2022, con possibilità di ulteriore proroga. Il problema, in questo caso, era identico e uguale a quello capitato “fra capo e collo” nell’estate del 2021, quando si decise di “andare in soccorso di questo pronto soccorso” chiudendo quello di Cuorgnè e alcuni reparti all’ospedale di Chivasso. La spesa complessiva faceva gelare i polsi ed era pari a 360 mila euro con un costo orario dei medici pari a 125 euro all’ora. Una cifra ben lontana dal “contratto nazionale” in cui si prevedeva per i “medici a gettone” 60 euro lordi per il turno diurno e 40 euro lorde la notte.

La musica è sempre la stessa considerando che nei giorni scorsi il direttore Stefano Scarpetta, ha firmato la delibera per affidare l’assistenza medica del pronto soccorso di Cuorgnè alla Air Medical di Caselle per una spesa che viaggia intorno a un milione e 226 mila euro per un anno. Nulla da dire sulla società specializzata in trasporti sanitari in eliambulanze, scorte mediche anche in situazioni di crisi con ponti aerei internazionali.

Domanda: è il pronto soccorso apre o non apre?

Manco a dirlo nella delibera si specifica che l’attivazione del servizio sarà differita «al realizzarsi delle condizioni clinico-organizzative necessarie». La Air Medical avrebbe a disposizione una ventina di medici ma non s’è ancora fatto nulla. Colpa della burocrazia, pare di capire. Per il resto è il vuoto. Quel che si sa è che a febbraio 2022 è stato assegnato alla Medical line consulting di Roma un appalto per la fornitura di medici in vari reparti dell’ospedale di Ivrea, compreso il Pronto soccorso, il tutto per 709mila euro.

E ancora non basta considerando la convenzione firmata alcune settimane fa che legherà, fino alla fine dell’anno, l’Asl To4 alla Clinica privata Pinna Pintor di Torino e alla Clinica Santa Caterina da Siena (Gruppo Villa Maria Pia) fino alla concorrenza di 4 milioni e 340 mila euro circa, per visite oncologiche, visite di altro genere, interventi chirurgici programmati e prestazioni screening.

Una decisione, fanno sapere ai piani alti dell’Asl To4, è stata presa per ridurre le liste di attesa ed è finanziata dalla Regione.

Soldi, tanti soldi che si aggiungono a quelli messi a disposizione il 18 giugno del 2021 in base ad un accordo sottoscritto dalla Direzione Regionale della Sanità e le Associazioni rappresentative degli “Erogatori Sanitari Privati” con decorrenza a circa sei mesi prima, cioè dal 1° di gennaio del 2021, anche in questo caso per il recupero delle liste di attesa e delle prestazioni non erogate nei diversi periodi di lockdown.

Per l’ASL TO4 la bellezza di 831.875,00 da aggiungersi ai quasi 71 milioni già stanziati in bilancio per l’ordinaria gestione delle convenzioni.

Oltre ai privati, di cui già ci si avvaleva fino al dicembre del 2020, ne erano spuntati fuori almeno altri due e tra questi, il Gradenigo di Torino a cui erano stati richiesti 100 interventi di cataratta per 90 mila euro e la Casa della Divina Provvidenza per 84 colonscopie e 48 Endoscopie pagate 11.159 euro.

E poi a Villa Grazia di San Carlo erano stati assegnati 32.168 euro in più per esami diagnostici (Eco-dopler); alla Nuova Lamp di Settimo Torinese 83.610 euro per esami di laboratorio e diagnostica per immagini, altri 141 mila euro al Malpighi di Chivasso per esami di laboratorio, diagnostica per immagini, elettrocardiogrammi, visite specialistiche di cardiologia, endocrinologia, otorinolaringoiatria, urologia e ortopedia. Infine al Policlinico di Monza, cioè alla Clinica Eporediese la bellezza di 471.464,00. Anche qui per esami, diagnostici e visite, soprattuto tante visite oculistiche (700) e tanti interventi di cataratta (250).

E non basta ancora. Con lo stesso provvedimento, infatti, si era stabilito che ai privati “verrà interamente riconosciuta, anche oltre i limiti di budget 2021, tutta l’attività svolta in ragione della pandemia: dall’attività di indagine diagnostica ai ricoveri…”.

I numeri del disastro

Stando alle statitische il ricorso ai privati, nei primi nove mesi del 2021 avrebbe raggiunto l’85% delle visite e prestazioni dello stesso periodo del 2019, con un incremento di 85.000 visite nel 2021 rispetto al 2020, mentre gli interventi, sempre nel privato, sarebbero stati il 102% di quelli effettuati nel 2019, con un incremento di 2.270 interventi nel 2021 rispetto al 2020.

