In occasione della Giornata nazionale sulla Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha organizzato dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

L’ASL TO4 ha aderito all’iniziativa con la Dietetica e Nutrizione Clinica, diretta dalla dottoressa Francesca Lorenzin, la Medicina Ivrea, diretta dal dottor Lorenzo Gurioli, e la Senologia/Radiologia Ciriè guidate rispettivamente dai dottori Silvia Bagnera e Sebastiano Patania.

La Dietetica e Nutrizione Clinica ha organizzato un incontro in presenza, su prenotazione, sul tema dell’alimentazione della donna in tutte le fasi della vita. L’incontro si svolgerà giovedì 21 aprile dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 presso la Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale di Ivrea (piano -1 percorso “Olivetti”). La partecipazione all’incontro si prenota al numero di cellulare 3341128015 dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 16. Nell’ambito del servizio offerto, le dietiste forniranno alle partecipanti materiale informativo e, per chi lo volesse, saranno date istruzioni per un’eventuale prenotazione di visita specialistica.

La Medicina Ivrea offre visite/consulenze/colloqui in presenza per la valutazione del rischio cardiovascolare. L’iniziativa si svolgerà giovedì 21 aprile, ad accesso libero, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, presso l’Ospedale di Ivrea (4° piano blocco A, in prossimità degli ambulatori di pneumologia/pre-ricovero).

Presso il Centro Senologico di Strambino saranno effettuate visite senologiche ed ecografie mammarie mercoledì 20 aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. E’ necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail: screeningmammografico@aslto4.piemonte.it

Per l’accesso alle iniziative è necessario disporre di Green Pass valido (base o rafforzato).

