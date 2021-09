Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Forse la “sfiga” ha smesso di perseguitarci. Per colpa di “alcune sigillature in mastice di amianto” alla fine di luglio erano stati bloccati i lavori per l’implementazione di un posto letto di terapia intensiva e 6 di semi-intensiva presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Ivrea, comprendente anche una riqualificazione del percorso d’accesso al Dea.

Parliamo del progetto redatto dall’Ing. Stefano Fucci, dello studio “Asia Progetti” di Roletto, per un costo totale pari a 1.158.110,00.