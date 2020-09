L’ASL TO4 aderisce alla 2a Giornata Regionale del Progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito Oncologico

L’ASL TO4 aderisce alla 2a Giornata Regionale del Progetto Protezione Famiglie Fragili (PPFF) in ambito Oncologico, che si celebra sabato 26 settembre.

Il Progetto Protezione Famiglie Fragili (PPFF) è nato su iniziativa della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e si rivolge alle persone per le quali la presenza della malattia tumorale abbia significative conseguenze anche sulla vita familiare. Sono considerati elementi di “fragilità” la presenza, nella famiglia della persona ammalata di tumore, di bambini e/o adolescenti, di altri componenti affetti da patologia organica, psichiatrica, da disabilità e/o da grave disagio, da dipendenze patologiche, l’appartenenza a nuclei familiari ristretti e isolati, anziani soli, famiglie con precedenti esperienze traumatiche o in lutto, famiglie con disagio economico e famiglie con difficoltà all’integrazione sociale, linguistica e culturale.

L’obiettivo specifico del Progetto Protezione Famiglie Fragili non è quello di sostituire i Servizi già operanti in ospedale o sul territorio, ma di creare delle sinergie con i Servizi stessi intervenendo con proprie risorse per contribuire a supportare la famiglia in condizione di fragilità. Tra le risorse del PPFF vi sono psicologi, assistenti sociali, educatori per il sostegno ai minori e volontari. E l’impegno dei volontari ha un valore inestimabile. Accompagnano le persone malate o i familiari nei luoghi di cura, svolgono atti burocratici, amministrativi per la persona e la sua famiglia, sostengono con interventi economici la famiglia in difficoltà (per esempio per il riscaldamento invernale o per l’acquisto di alimenti e di materiale per i bambini), accompagnano a scuola bambini e ragazzi, forniscono sostegno nelle attività quotidiane indispensabili per la gestione familiare quando un componente del nucleo è gravemente ammalato.

Il Progetto Protezione Famiglie Fragili è attivo nell’ambito dell’ASL TO4, in collaborazione con tre Associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Per sostenere il progetto è possibile effettuare una donazione attraverso bonifico bancario o carta di credito direttamente all’Associazione del proprio territorio:

Ivrea – Cuorgnè Casa Insieme Onlus: IT90D030690960610000013099

Ciriè – Lanzo Faro Lanzo: IT02O0306909606100000113542

Chivasso Samco: IT27D0200830370000101011856

Commenti