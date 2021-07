Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’asino e la lince

Una lince vide un asino che beveva vicino alla roggia in una calda giornata d’estate e gli venne voglia di mangiarselo con qualche bel pretesto. Standosene là a monte della roggia, cominciò quindi ad accusarlo di sporcare l’acqua, così che egli non poteva bere. L’asino gli fece notare che, per bere, sfiorava appena l’acqua e che, d’altra parte, stando a valle non gli era possibile intorbidire la corrente a monte. Venutogli meno quel pretesto, la lince allora gli disse che era lui quello che la precedente primavera aveva insultato suo cugino ragliando forte dalla stalla. L’asino che non era un ciuccio capì che la lince cercava un pretesto per sbranarlo usando la forza ed inventando pretesti per dargli sempre la colpa. Preoccupato, si allontanò dalla roggia facendo finta di zoppicare nel campo. La lince incuriosita e sicura della sua forza, gli si avvicinò e gli chiese perché zoppicava. L’asino facendo finta di essere impaurito dalle false accuse rivoltegli alla lince, disse che quel mattino mentre saltava un fosso per andare a brucare l’erba in un campo aveva messo inavvertitamente una zampa su di una spina, che si era conficcata. Allora l’asino propose alla stolta lince di toglierli la spina così non avrebbe rischiato di ingoiarla quando lo avrebbe divorato. La lince pregustando il lauto banchetto si avvicino e chiese all’asino di sollevare la zampa per poter togliere la spina. Mentre era tutto occupato a cercarla, l’asino gli sferrò un fortissimo calcio che gli fece saltare i denti. Morale, chi cerca sempre di dare la colpa agli altri per un’impresa non idonea alle proprie attitudini, prima o poi finisce col trovarsi nei guai.

Favria, 14.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita errare è umano ma dare la colpa agli altri è sempre un atto di grande malvagità! Felice giovedì.

Commenti