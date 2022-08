E’ stata un’estate senza pausa per i dirigenti dell’Asd Chivasso Calcio, la società di calcio fondata in primavera. La società sta sistemando e riqualificando, sostenendo direttamente tutte le spese, il campo sportivo di frazione Montegiove, l’impianto che il sodalizio del presidente Eugenio Giraulo ha ottenuto in gestione partecipando alla gara pubblica bandita dall’amministrazione comunale di Chivasso.

L’impianto di via Regione Pozzo a Chivasso era da molti anni inutilizzato e si presentava in una condizione di abbandono.

Ora è stato rimesso a nuovo anche se i lavori non sono ancora ultimati. Intanto, ieri, lunedì 29 agosto, è partita la campagna di tesseramenti per la stagione agonistica 2022/23. L’intenzione della società, come già anticipato a maggio nel corso della prima presentazione ufficiale alla città, è quella di partire dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tutti coloro che vorranno iscrivere i propri figli potranno rivolgersi direttamente alla segreteria allestita presso il campo sportivo Ettore Pastore di viale Matteotti 11 a Chivasso tutti i lunedì, i mercoledì e i giovedì dalle 17 alle 20. Per l’ufficio di segreteria è stato incaricato dalla società, Totò Lo Schirico che potrà rispondere anche alle informazioni richieste dai genitori. A supportare il lavoro di Lo Schirico ci saranno anche il presidente Eugenio Giraulo, il vice presidente Massimiliano Brescia, il direttore generale Giancarlo Giovine, il responsabile del Settore Giovanile Ortenzio Longo, il direttore sportivo Maurizio Cosenza, il dirigente e team manager Michele Saviano e l’addetto stampa Andrea Bucci.

