Lasciare un buon ricordo.

Molte volte incontro per la strada delle persone, ed alcuni lasciano una scia del loro profumo non sempre gradevole, ma incontro anche persone che al loro passaggio lasciano una scia di sé nel mio animo. Questo accade quando queste persone si presentano per chiedere qualcosa con due semplici parole: “Scusi, per favore… può indicarmi dove posso trovare …”. A quel punto mi accade qualcosa che prima mi disorienta e poi cambia profondamente il mio stato d’animo che viene predisposto ad una generosa apertura. Sono delle semplici parole che rasserenano il mio animo e mi sollecitano a farmi parte attiva e buona. Mi adopero volentieri frugando dentro di me per estrarre il meglio per aiutare quella persona e, se non riesco, mi dispiace e la invito gentilmente a rivolgersi a chi lo può fare. Alla fine delle mie indicazioni, prima d’incamminarsi, sorridendo mi dice un ‘Grazie’ che mi invita a seguirlo con gli occhi fin dove riesco per essere sicuri che non si sbagli, e mi attira con sé ben oltre il mio sguardo in quella scia di gratitudine che rilascia e che segna chiaramente la differenza con la scia eccessiva dei profumi. La sua è una scia di ben altra natura. È simile a quella della cometa natalizia che annuncia una vita nuova che viene o a quella sempre attuale di san Francesco, mi coinvolge e mi fa sorgere il desiderio di esprimere a mia volta un grazie d’infinita gratitudine. Buona giornata a tutti in nome della fratellanza e della gentilezza.

Favria, 17.02.2021 Giorgio Cortese

Alcuni pensano che tenere duro renda forti, ma a volte è lasciarsi andare che lo fa. Teniamo sempre presente che è la nostra ferma convinzione di riuscire è più importante di qualsiasi altra cosa.

Commenti