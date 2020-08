L’Articolo 54

Se leggete l’articolo 54 della Costituzione della Repubblica Italiana. invocata sempre da tutti ma da tanti poco letta, ecco le parole chiave che vale la pena ricordare: ” Disciplina e onore”, che non sono parole di vecchi retrogradi regimi dittatoriali o di guerrafondai, ma sono i due pilastri su cui si regge questo articolo che recita nel secondo comma cosi: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore”. Penso che sia chiaro il concetto e allora mi viene da dire prendendo in prestito una frase di Shakespeare: “O Vergogna, dov”è il tuo rossore?”, frase che gridava Amleto e che dovremmo gridarlo anche adesso dove pare che si sia smarrito quel rimorso che, già nel suo significato di base, è suggestivo, mordere la coscienza perché sanguini e sia consapevole della colpa di caduta morale, riprendendo anche l’affermazione dello lo scrittore americano Mark Twain, “Noi esseri umani siamo gli unici animali che arrossiamo” svelando così una stretta influenza reciproca tra il nostro animo e la nostra espressione esteriore, con una manifestazione percepibile. Non voglio dare giudizi, chi sono io per giudicare ma l’articolo 54 andrebbe onorato per chi non ha bisogno di quei soldi per vivere e li toglie a chi ne ha bisogno ed è in difficoltà, e lo stesso principio vale per chi pur avendone i requisiti partecipa come scrutinatore alle elezioni, togliendo briciole a che non ne ha, ma come ho già detto chi sono io per giudicare? Il mio non è non è moralismo, ma solo buon senso di civica decenza, tutto il resto è sconveniente se non dannoso nella sua superficialità. Ribadisco il mio non è peloso moralismo, ne accuso nessuno, non c’è nessuna frode ma certe azioni sono moralmente sconvenienti, se non dannose. Ribadisco che non c’è stata alcuna frode, la norma non prevedeva limiti di tetto di reddito e ne hanno approfittato anche altre categorie che non ne avevano bisogno, magari delle persone con pingui conti bancari e se così fosse ribadisco il concetto di prima: “O Vergogna, dov”è il tuo rossore?”. Se la norma Costituzionale parla per i pubblici Amministratori, se anche i privati cittadini ne hanno usufruito è indecente e disonora tutti noi, senza aver fatto nulla di illecito. Come è sconveniente prendere spunto dalla miseria umana dei soliti furbetti per infangare tutti i cittadini eletti democraticamente dal popolo cavalcando un becero giustizialismo che non porta nulla di buono. Penso che poi ci sia una notevole differenza tra parlamentari, consiglieri regionali e consiglieri comunali dei piccoli comuni che prendono poco. Nel mondo da quanto esiste la civiltà umana non ci siamo mai resi conto che c’è quanto basta per le nostre necessità, ma non per le avidità, ed è appunto la brama di ricchezze è la radice di tutti i mali. Come sempre, insomma, servirebbe misura e buon senso e quello purtroppo scarseggia.

Favria, 19.08.2020 Giorgio Cortese

Ogni mattina non è importante alzarsi con il piede giusto, ma è importante alzarsi con il sorriso giusto. Ogni singolo giorno capita una volta sola nella vita

