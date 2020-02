LANZO. Via Vindrola la più inquinata? Levata di scudi di Fiore

Firmato il 10 febbraio dal sindaco Tina Assalto, è stato appeso a Lanzo in vari punti di via Mario Vindrola almeno due settimane fa. Si tratta di un avviso pubblico sull’inquinamento atmosferico per ricordare ai cittadini che la Regione «ha limitato l’utilizzo delle biomasse (legna, pellet, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti