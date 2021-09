Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LANZO TORINESE. Una giornata di grande festa a Lanzo Torinese, nel tardo pomeriggio di martedì 14 settembre al LanzoIncontra, per l’associazione Muoversi Allegramente. Prima dell’avvio del nuovo anno sportivo, l’associazione ha voluto organizzare una giornata per incontrarsi e presentare i progetti portati a compimento nell’anno sportivo 2020-2021. Parliamo di “Muoviamo le Montagne”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Time2, e di “I “sea” no difference”, realizzato con il contributo dell’azienda Ahlstrom-Munksjo. [...]



