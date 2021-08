Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LANZO TORINESE. Il progetto “Un Ponte per un sorriso” a Lanzo Torinese si sta preparando per la sua sesta edizione. Nato a seguito del drammatico terremoto avvenuto nel 2016 nel Centro Italia, coordinato dal Comune di Lanzo, ha coagulato sull’obiettivo solidale la comunità lanzese con le sue istituzioni politiche, sociali, laiche e religiose, associazioni sportive, commercianti e tanti volontari presenti sul territorio ed è riuscito, come si era ripromesso, a proseguire il sostegno “a distanza” di quelle popolazioni con continuità per questi 5 anni.

Sono stati organizzati eventi e momenti di accoglienza di famiglie di Norcia fino a due anni fa, poi il Covid ha fermato questo momento di grande scambio di esperienza ed emozioni trasmesse dal racconto degli ospiti nursini, ma si è proseguito con altre opportunità che hanno riscosso un grande successo. Grazie alla generosità della comunità sono stati sostenuti alcuni progetti di Norcia ed Amatrice. Fra questi si è data maggior continuità soprattutto al progetto di rinascita della comunità femminile di Amatrice sostenendo “La Casa delle donne di Amatrice e Frazioni” e le attività della Scuola di Norcia con il progetto “Ri-partiamo dai bambini”. Proprio a queste due iniziative sono stati destinati una parte dei soldi , 1885 euro, del ricavo delle iniziative del Progetto 2020. Una cifra analoga, 1883 euro, ricavata lo scorso anno, è stata dedicata ai bambini della nostra Comunità lanzese. Nel periodo della pandemia anche molte famiglie lanzesi si sono trovate in difficoltà per cui lo scorso anno il progetto ha voluto ampliare lo sguardo, oltre alle fragilità lontane, anche a quelle vicine.

A Lanzo i soldi sono stati impegnati per bambini di famiglie segnalate da assistente sociale, San Vincenzo e dalla scuola. Sono stati fatti interventi di supporto per tre famiglie al fine di sostenere i costi legati alla didattica a distanza, è stato possibile garantire la partecipazione ad estate bimbi per quattro bambini e ad estate ragazzi per altri sette bambini.

«“Un Ponte per un sorriso” si è confermato un progetto solidale, vuole costruire Ponti che permettano, attraverso atti concreti di solidarietà, di far sentire presenza e vicinanza a chi vive momenti drammatici – spiegano gli organizzatori -. Su questi presupposti la sesta edizione di un “ Ponte per un Sorriso “ sarà a sostegno della popolazione sarda che è stata colpita dai recenti incendi. Anche queste persone dovranno trovare risorse e forza per poter ripartire». Sono già stati avviati contatti da parte del sindaco di Lanzo, Tina Assalto, con istituzioni sarde e con l’aiuto dei sardi residenti nella cittadina si individueranno bisogni su cui convogliare il contributo.

«La scelta di quest’anno non interromperà i legami creati con gli amici del Centro Italia – proseguono gli organizzatori -. Il progetto e la comunità lanzese saranno sempre al loro fianco e seguiranno attentamente l’evoluzione della loro ripartenza così come, anche quest’anno, verrà devoluto parte del ricavo dell’iniziativa a famiglie in difficoltà di Lanzo e dintorni». Anche quest’anno saranno promosse le borse solidali, con prodotti sardi. A breve verranno comunicate le sedi per la vendita di biglietti e borse e le altre iniziative correlate. La cena solidale – da asporto – si terrà nella serata di venerdì 10 settembre: protagonista sarà chiaramente la pasta sarda. Per informazioni e per prendere parte alle iniziative di solidarietà è possibile telefonare ai numeri 388.7438614 oppure 349.7288448.

Commenti