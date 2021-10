LANZO TORINESE. Grande successo domenica scorsa per “Qua la Zampa”, Day of Service Dogs, organizzata dal Lions Club Valli di Lanzo nel suo 50° anno di fondazione, che è andata in scena nella piazza mercatale di Lanzo. Tanti i cittadini, parecchi in compagnia dei loro quattrozampe, che al mattino hanno assistito alle dimostrazioni dei cani allerta diabete e di quelli allerta covid dell’Associazione Progetto Serena onlus di Cinto Caomaggiore (Ve).

Ancora più numerosi quelli che nel pomeriggio hanno osservato le simulazioni dei cani da ricerca dei gruppi cinofili della Polizia di Stato [...]



