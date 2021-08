Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LANZO TORINESE. Non solo Fabrizio Vottero. A contendersi la poltrona da primo cittadino di Lanzo Torinese ci saranno anche l’architetto Matteo Filippin figlio dello stimato ex sindaco Andrea, e l’attuale consigliera di minoranza Deborah Fiore. La lista di Filippin, “Lanzo Per Noi”, è già “chiusa” da qualche settimana.