LANZO TORINESE. Due cani sono stati smarriti il 31 dicembre. Il proprietario, Giuseppe Piano di Torino, è uscito per fare una passeggiata con loro al Ponte del Diavolo e i due, a un certo punto, sono scappati.

Il proprietario ha così cominciato le ricerche assieme alla sua famiglia, mettendo annunci in giro per i comuni limitrofi e caricando anche diversi post su Facebook. Per il momento uno dei due cani è stato avvistato a Fiano, Villanova e vicino al Rio di San Rocco, in quest’ultimo caso dalla Protezione Civile. Da oggi pomeriggio anche gli Alpini di Cafasse si stanno occupando del caso.

La famiglia fa sapere che è prevista una ricompensa per la restituzione. Per segnalazioni: 3497640092 o 3498408235.

