“I fiori di Lanzo” è il romantico titolo della sfilata di moda sotto le stelle della stilista italo-vietnamita Dang To Nga che si terrà sabato 16 luglio in piazza Gallenga a Lanzo Torinese, nell’ambito del premio letterario “Il borgo italiano”, con inizio alle ore 20.30.

La sfilata, con ingresso gratuito, è interamente dedicata all’Arte Popolana Lanzese che Dang To Nga ha recentemente reinterpretato in collaborazione con il gruppo “Ricamare a Lanzo”, lavorando a partire dal mese di dicembre dello scorso anno insieme a Renata Bogino e Maurizia Marietta Goccio e al sempre più numeroso team di signore non solo lanzesi che contribuiscono al tempo stesso a tramandare alle nuove generazioni questo antico ricamo e aiutare la stilista a completare i suoi progetti in vista di questo importante appuntamento estivo.

Molte centinaia di metri di filo sono passati tra le dita delle ricamatrici lanzesi in questi mesi durante i quali, ogni mercoledì, senza interruzioni, si sono riunite per seguire le proposte di Dang To Nga che è stata a sua volta consigliata e aiutata e per produrre centinaia di fiori di cotone e foglie di edera che ora guarniranno gli abiti della passerella di piazza Gallenga.

La sfilata fa seguito all’esposizione di abiti di Dang To Nga in corso dal mese di aprile presso il Museo Etnografico – Laboratorio di Arte tessile lanzese in via Usseglio 8 a Lanzo, in programma fino a settembre quando si terrà anche un evento al Circolo dei lettori di Torino patrocinato dalla Città di Lanzo e curato da CNA Torino.

La sfida proposta dalla stilista, sedotta da questa forma di espressione artistica sin dal suo primo impatto, è stata subito accolta dal gruppo di ricamatrici lanzesi: dare una nuova vita all’Arte Popolana Lanzese ideata negli anni Venti del Novecento da Elena Mars Albert; un’arte prevalentemente dedicata al tessile per l’arredamento che si esprimeva attraverso la realizzazione di grandi arazzi, coperture per gazebo, lampade, tappeti. Un’arte già riproposta dopo l’abbandono seguito alla morte di Elena Mars e alla Seconda guerra mondiale dalla lanzese Ester Borla Fornara a fine anni Settanta, nel segno della continuità con la tradizione, e che ora appare invece completamente rinnovata nei colori e nelle sue applicazioni: l’abbigliamento femminile (per la donna e per la bambina) e gli accessori moda (collari, borsette). Dopo aver calcato la passerella della Torino Fashion Week nella giornata di lunedì con una collezione di alta moda ispirata al Ricamo di Lanzo, Dang To Nga proporrà sabato a Lanzo Torinese, con il patrocinio della CNA Torino, una sfilata di abiti più sbarazzini, ispirati ai principi dell’upcycling. Alcuni degli abiti in passerella saranno abbinati ad una collezione di gioielli ispirati alla natura progettati e realizzati dal brand indipendente Patrizia J della pinerolese Patrizia Giachero.

Commenti